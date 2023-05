Rio Negro recebe novos equipamentos para a agricultura e meio ambiente

Na última sexta-feira (12), a Prefeitura de Rio Negro recebeu novos equipamentos que serão utilizados pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente: uma roçadeira e duas carretas agrícolas basculantes.

Os equipamentos foram conquistados através do convênio nº 927274/2022 com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), com apoio do ex-deputado federal Luizão Goulart.

A roçadeira agrícola de dois metros é do modelo RTE 200, próprio para acoplar ao terceiro ponto do trator e acionada por tomada de força com 540 RPM. É equipada com transmissão direta com giro livre incorporado em banho à óleo, com embreagem. Possui roda guia de apoio com regulagem de altura do corte. Também é equipada com defletores traseiros (sistema de segurança) para amenizar o impacto das partículas roçadas e dos eventuais objetos que possam ser projetados mediante a ação das correntes e navalhas de corte. As lâminas de corte são fabricadas em aço carbono com tratamento térmico. Acompanha corrente para terceiro ponto permitindo cortes mais uniformes.

As carretas agrícolas basculantes (vagões forrageiros) são do modelo MFME6T. Possuem capacidade de carga de seis toneladas e 6 m³, cilindro hidráulico com pistão de três estágios para basculamento por comando hidráulico do trator, com laterais de 2,65 mm e fundo/assoalho de 3,00 mm.

Outros equipamentos adquiridos através do processo licitatório nº 143/2022 ainda serão entregues. A Prefeitura investe na aquisição de veículos, maquinários e equipamentos para fortalecer cada vez mais a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.