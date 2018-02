Rio Negro recebe o espetáculo “Do cão fez-se o dia”, com entrada gratuita

A apresentação será no palco do Cineteatro Antônio Cândido Do Amaral (Cine Seminário) nos próximos dias 23 e 24 às 20h

Chegou a vez de Rio Negro receber a peça “Do cão fez-se o dia”. Criado como resultado do estudo das obras do escritor português Valter Hugo Mãe, o espetáculo trata de dificuldades e tragédias da alma humana em um país em guerra, buscando um canto de esperança em um contexto de conflitos.

Um garoto que encontra nos livros uma maneira de lidar com a dor, uma mãe e seu desespero, a partida do pai e o peso da ausência e uma filha rejeitada cuja infância se molda devido à guerra são alguns dos elementos da história contada com traços autobiográficos pelos atores Fabiane de Cezaro, Lucas Buchile, Rafael diLari e Lilyan de Souza, que também assina a direção.

Após receber três indicações ao 35º Troféu Gralha Azul (um dos maiores prêmios do teatro paranaense), a peça foi contemplada pelo Edital de circulação do PROFICE da Secretaria Estadual da Cultura do Estado do Paraná e, com apoio da Copel, já foi apresentada nos palcos de Curitiba, Pato Branco, Francisco Beltrão, Lapa, União da Vitória e Castro. Após Rio Negro, o grupo segue a turnê da mesma peça ainda em Campo Mourão e Telêmaco Borba até o início de março.

BATE-PAPO COM OS ATORES E RODA DE LEITURA

Logo após a apresentação do dia 23 (sexta-feira), os atores farão um bate-papo sobre o trabalho no teatro. Já no sábado, às 17h (antes do espetáculo), acontecerá uma roda de leitura das obras de Valter Hugo Mãe com o pessoal do grupo. Você está convidado!

Mais informações:

www.facebook.com/InominavelCompanhia

FICHA TÉCNICA:

Do cão fez-se o dia, livremente inspirado nas obras de Valter Hugo Mãe

Dramaturgia : Marcelo Bourscheid

: Marcelo Bourscheid Direção : Lilyan de Souza

: Lilyan de Souza Elenco : Fabiane de Cezaro, Lilyan de Souza, Lucas Buchile e Rafael diLari

: Fabiane de Cezaro, Lilyan de Souza, Lucas Buchile e Rafael diLari Participação especial : Jossane Ferraz (Namorada Francesa)

: Jossane Ferraz (Namorada Francesa) Direção de produção : Lilyan de Souza

: Lilyan de Souza Assistente de Produção: Igor Augustho

Igor Augustho Iluminação : Lucas Mattana

: Lucas Mattana Cenário e figurinos : Manu Assini

: Manu Assini Diretor Musical : Bruno Leão

: Bruno Leão Criação sonora/música original : Bruno Leão, Daniel D’Alessandro e Pedro Sasamoto

: Bruno Leão, Daniel D’Alessandro e Pedro Sasamoto Direção de vídeo : Alana Rodrigues

: Alana Rodrigues Cinegrafista : Tania Gazola Baes

: Tania Gazola Baes Edição de vídeo : Felipe Aufiero

: Felipe Aufiero Designer gráfico : Ricardo Braga

: Ricardo Braga Projeções: Lucas Mattana

Lucas Mattana Assessoria de Imprensa: Daniel D´Alessandro