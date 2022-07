Rio Negro recebe palestra “Queremos todas vivas” para debater a violência contra mulher e o feminicídio

O evento gratuito traz a médica-legista Dra. Maria Leticia e é uma parceria entre as Procuradorias da Mulher de Curitiba e Rio Negro, e o Clube Soroptimista Internacional.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Rio Negro é a próxima cidade do estado a receber a palestra “Queremos todas vivas, o feminicídio pelo olhar de uma médica-legista”. O evento com entrada gratuita será na próxima terça-feira, dia 26 de julho, às 19h, na ASSERINE (Associação dos Servidores Públicos Municipais de Rio Negro). A iniciativa faz parte de uma ação da Procuradoria da Mulher de Curitiba com foco em todo o estado do Paraná e, em Rio Negro, tem apoio da Procuradoria da Mulher de Rio Negro e o Clube Soroptmista Internacional de Rio Negro.

Nos últimos dias, diversos casos envolvendo agressões, assédio sexual, estupro e feminicído tem estampado os jornais brasileiros. Os números são alarmantes: o Brasil é o 5° país que mais mata mulheres no mundo, são ao menos 4 vítimas por dia. Dados de 2021, mensurados por denúncias, revelam que a cada 10 minutos, uma menina ou mulher é estuprada no país. São estatísticas que demonstram a urgência de iniciativas de combate a todos os tipos de violência contra a mulher.

Para falar desse tema, a Procuradoria da Mulher tem levado a Dra. Maria Leticia Fagundes, médica-legista com mais de 25 anos de experiência no atendimento à vítimas no Instituto Médico Legal (IML) para compartilhar suas experiências, trazer dados, orientar e conscientizar a todos . A ação de conscientização já atingiu mais de 1200 pessoas em todo estado, Rio Negro é a nona cidade a participar da iniciativa.

“Existe uma escala de violência que inicia muitas vezes com assédio, xingamentos, agressividade e vai aumentando até infelizmente chegar no pior e irreversível estágio, o feminicídio. Precisamos falar abertamente sobre isso para que esse crime, que é evitável, não aconteça e mais mulheres saibam identificar sinais de perigo”, explica a palestrante Maria Leticia.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O evento “Queremos Todas Vivas” é gratuito e aberto a toda comunidade. Para quem participar, haverá entrega de certificados. As vagas são limitadas e os interessados devem fazer sua inscrição antecipada pelo link:

https://www.sympla.com.br/evento/queremos-todas-vivas-o-feminicidio-pelo-olhar-de-uma-medica-legista-edicao-rio-negro/1641809

Serviço

Data: 26 de julho de 2022, às 19h.

Local: ASSERINE – Associação dos Servidores Públicos Municipais de Rio Negro – Rua Elysio Amantino Waldemar Von Linsingen, 38 – Rio Negro/PR