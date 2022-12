Rio Negro recebe R$ 1,7 milhão em recursos de emenda parlamentar

Os repasses são provenientes do deputado federal Gustavo Fruet

O município de Rio Negro foi contemplado com R$ 1,7 milhão de recursos por meio de emendas parlamentares encaminhadas pelo deputado federal Gustavo Fruet ao orçamento de 2023. As emendas serão destinadas para diversas áreas, como saúde, cultura, agricultura e meio ambiente, núcleo terapêutico e assistência social.

Na manhã da última sexta-feira o prefeito James Karson Valério se reuniu com equipes de várias secretarias que serão beneficiadas com os recursos. Na mesma manhã o prefeito também agradeceu ao deputado pelo importante comprometimento com o município através de uma videoconferência.

As emendas conquistadas para Rio Negro fazem parte do compromisso feito pelo deputado Gustavo com a população do município. Gustavo sempre contribuiu com o município com o envio de emendas e recursos, possibilitando o fortalecimento de ações e melhorias para a toda a população.

O diretor de infraestrutura da Secretaria Municipal de Educação, Gerson Heide, também enalteceu a importância que o deputado sempre teve para o município: “Gustavo Fruet é cidadão honorário rio-negrense, filho do saudoso Mauricio Fruet, também cidadão honorário e membro honorário do Rotary Club de Rio Negro. Independente de ocupar qualquer cargo, tem uma história com nossa cidade e sempre está presente aqui em Rio Negro, além de ter uma vida exemplar”.

A emenda parlamentar é o instrumento que permite aos deputados e senadores realizarem alterações no orçamento anual. As emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual (PLOA) poderão alocar recursos a órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta da União, dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, consórcio público, organização da sociedade civil ou serviço social autônomo. As emendas são chamadas impositivas porque a União é obrigada a executá-las quando aprovadas.