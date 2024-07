Rio Negro recebe recursos para aplicar nas políticas públicas para as mulheres

Recentemente o município de Rio Negro recebeu o valor de R$ 70 mil que serão investidos na implementação, aprimoramento, organização e apoio de políticas públicas, planos, serviços, programas, projetos e ações referentes ao fortalecimento da rede de prevenção e enfrentamento das violências contra a mulher.

O prefeito James Karson Valério esteve reunido em seu gabinete com membros do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e do Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres para enaltecer a importância dos recursos e do planejamento estratégico para a aplicação.

A entrega oficial dos recursos ocorreu durante a última etapa da segunda temporada da Caravana Paraná Unido Pelas Mulheres, que reuniu em Foz do Iguaçu centenas de gestoras públicas municipais desta área.

O evento foi organizado pela Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa e tem como objetivo fortalecer o papel feminino na sociedade, com orientações a gestores municipais que atuam nas políticas para mulheres.

Em 2023 o Governo do Paraná criou o Fundo Estadual da Mulher, que se tornou referência para outros estados com o repasse de R$ 6 milhões aos municípios. Em 2024, o orçamento quase dobrou, com repasses de R$ 11 milhões do Fundo Estadual às prefeituras que constituíram fundos municipais para esta área. Os recursos já estão na conta dos municípios para serem usados em iniciativas de fortalecimento da rede de proteção e no enfrentamento das violências contra as mulheres.