Rio Negro recebe seis novos veículos para equipar secretarias

Durante as √ļltimas duas semanas o Munic√≠pio de Rio Negro recebeu seis novos ve√≠culos que v√£o auxiliar nos trabalhos das Secretarias de Obras, Servi√ßos Urbanos e Habita√ß√£o e de Agricultura e Meio Ambiente. Somando todos os ve√≠culos, os investimentos chegam a R$ 1.592.341,00 (um milh√£o, quinhentos e noventa e dois mil, trezentos e quarenta e um reais). Os novos ve√≠culos permitem um trabalho mais eficiente, com agilidade e seguran√ßa para o servidor.

Comp√Ķe a nova frota tr√™s ve√≠culos utilit√°rios com cabine estendida, sendo tr√™s Renault Oroch, no valor de R$ 108.900,00 cada. Tamb√©m uma P√° Carregadeira, no valor de R$ 319.641,00, oriunda de doa√ß√£o do Minist√©rio do Desenvolvimento Regional. Um caminh√£o basculante, 6×4, no valor de R$ 631.000,00. E ainda um caminh√£o tipo cabine dupla, com carroceria carga seca, adquirido atrav√©s de Conv√™nio com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano – SEDU/Paranacidade.