Rio Negro recebe suprimentos da Defesa Civil do Estado do Paraná

Na tarde desta segunda-feira (09), o município de Rio Negro recebeu suprimentos da Defesa Civil do Estado do Paraná. Entre os itens estão alimentos, kits higiene e kits de limpeza.

No domingo o prefeito James Karson Valério decretou o estado de emergência em Rio Negro, que já foi homologado pelo Governo do Estado. O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou ontem que os municípios que sofreram prejuízos na infraestrutura urbana e rural em decorrência dos temporais e chuvas dos últimos dias terão acesso à linha de crédito emergencial Paraná Recupera, criada pela Fomento Paraná, para ajudar na recuperação dos estragos.

A população também pode colaborar. É possível realizar uma doação de forma rápida e segura através do PIX e transferência bancária.

Chave PIX: (47) 9 9171-1778

Transferência Bancária:

Banco do Brasil (001)

Agência: 2543-7

C/C: 41.534-0

CNPJ: 76.002.641/0001-47

PMRN DEFESA CIVIL

A conta corrente é exclusiva para recebimento de doações Defesa Civil e a utilização dos recursos será realizada pelo Município de Rio Negro dentro de todos os procedimentos de compra e de transparência exigidos pela legislação.

Também é possível colaborar doando alimentos não perecíveis, cestas básicas, água, roupas em bom estado de conservação, calçados, cobertores, itens de limpeza e de higiene pessoal. Confira os pontos de arrecadação:

Secretaria de Assistência Social (prédio do antigo Fórum)

Ginásio de Esportes José Müller

Sesc Senac (bairro Estação Nova)

ACI (bairro Bom Jesus)

Corpo de Bombeiros

Subprefeitura do Lageado dos Vieiras

De acordo com o último boletim da Defesa Civil, há 134 famílias cadastradas para receber auxílios, entre desalojados e desabrigados, totalizando 428 pessoas. No Ginásio de Esportes José Müller há 21 famílias acolhidas, num total de 80 pessoas. No Colégio Cívico-Militar há 16 famílias, com 46 pessoas acolhidas. Com a piora da situação outras escolas podem ser utilizadas para abrigar famílias.

As famílias que estão abrigadas pela Prefeitura estão recebendo todo o auxílio necessário, com café da manhã, almoço, janta e banho. Os animais de estimação também estão recebendo os devidos cuidados. “Nossa Defesa Civil de Rio Negro está priorizando a integridade das pessoas, seus pertences e seus animais domésticos”, enalteceu o prefeito James Karson Valério.