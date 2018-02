Rio Negro receberá o espetáculo “Do cão fez-se o dia”

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Nos dia 23 e 24 de fevereiro, Rio Negro recebe o espetáculo “Do cão fez-se o dia” da Inominável Companhia de Teatro. As apresentações acontecem no Cine Teatro Antonio Cândido do Amaral, às 20h. A entrada é gratuita.

O espetáculo é baseado nas obras do escritor português Valter Hugo Mãe. O projeto propõe ainda a realização de um bate-papo com a platéia sobre o processo criativo do espetáculo, no dia 23, com duração máxima de 1h, para aqueles que desejarem participar. E também, na tarde do dia 24, às 17h, o elenco fará uma roda de leitura de um trecho de uma das obras do escritor Valter Hugo Mãe, que serviram de inspiração para a criação do espetáculo.

Através de um processo colaborativo, com leituras das obras desse romancista pelo grupo de artistas envolvidos no projeto, surgiu o espetáculo “Do cão fez-se o dia”. Estreando em 2014 , participou de vários festivais, após obter grande recepção por parte da crítica especializada e do público. O espetáculo recebeu indicações no 35º Troféu Gralha Azul, um dos maiores prêmios do teatro paranaense, em três categorias: Melhor Direção – Lilyan de Souza; Melhor Dramaturgia – Marcelo Bourscheid e Melhor Atriz – Fabiane de Cezaro.