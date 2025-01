No próximo dia 31 (sexta-feira), o município de Rio Negro receberá o projeto “O Fabuloso Circo Musical de Marcelita Flores”. Trata-se de um divertido show que une a música com o circo. Confira a programação:

Atrações: Oficina de Circo e Oficina Contando com os Sons

Oficina de Circo e Oficina Contando com os Sons Horário: 14h às 16h

14h às 16h Local: Cine Teatro Antonio Cândido do Amaral – Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070

Cine Teatro Antonio Cândido do Amaral – Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070 Ingresso: as inscrições serão solidárias, ou seja, em troca de 1 kg de alimento não perecível (que será destinado ao Hospital Bom Jesus). As vagas são limitadas!

as inscrições serão solidárias, ou seja, em troca de 1 kg de alimento não perecível (que será destinado ao Hospital Bom Jesus). As vagas são limitadas! Reservas e informações: 41 99621-0810.

A apresentação é indicada para todas as idades, crianças, jovens e adultos, proporcionando uma experiência inesquecível às famílias. A plateia se encantará com os números musicais conduzidos pela flautista Marcela Zanette, acompanhada por uma talentosa banda musical. Além disso, artistas circenses estarão em cena, proporcionando ao público um mergulho no universo do circo, com incríveis performances lúdicas de malabarismo e acrobacias.

Durante a noite do dia 31, às 20h, também no Cine Teatro Antonio Cândido do Amaral, haverá o grande espetáculo: “O Fabuloso Circo de Marcelita Flores”. O ingresso também será solidário: 1kg de alimento não perecível (destinado ao Hospital Bom Jesus).

“O Fabuloso Circo Musical de Marcelita Flores” promete fazer o público sorrir, imaginar e resgatar as memórias afetivas relacionadas ao circo. O grupo tem circulado por diversos municípios e agora é a vez de Rio Negro receber essa fantástica produção em uma experiência lúdica e emocionante.

O projeto foi aprovado pelo Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (PROFICE), da Secretaria de Estado da Cultura – Governo do Estado do Paraná. Tem o apoio da Copel e da Havan e conta com a parceria municipal da Prefeitura de Rio Negro