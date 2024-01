Rio Negro registra aumento de mais de 20% na arrecadação de ISSQN em 2023

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Rio Negro divulgou na quarta-feira (10) os dados de arrecadação de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) no ano de 2023. De acordo com os dados, a arrecadação total do tributo aumentou 20,96% em relação ao ano anterior.

O ISSQN é um tributo de competência municipal, previsto na Constituição Federal de 1988. Ele incide sobre a prestação de serviços, registrando em Rio Negro a arrecadação de R$ 7.320.874,00 em 2023, contra R$ 6.420.752,72 arrecadados em 2022.

O aumento da arrecadação é resultado de uma combinação de fatores, incluindo o crescimento econômico do município, a expansão das atividades e a implementação de programas de fomento, suporte a atividades econômicas, fiscalização, desburocratização e simplificação.

A Prefeitura de Rio Negro vem investindo na melhoria do ambiente de negócios, com o objetivo de incentivar a abertura de novas empresas e a expansão das atividades econômicas existentes. O município também vem trabalhando para simplificar os processos administrativos, tornando mais fácil para as empresas cumprirem suas obrigações tributárias.

O prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, comemorou o resultado da arrecadação. “Esse aumento é importante para o município, pois nos permite investir em obras e serviços para a população”, disse. O prefeito destacou que o município continuará trabalhando para melhorar a arrecadação tributária, a fim de garantir recursos para o desenvolvimento de Rio Negro.

O aumento da arrecadação de ISSQN é uma boa notícia para o município de Rio Negro, pois ele permitirá ao município investir em obras e serviços públicos, gerando benefícios para a população.