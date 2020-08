Rio Negro registra mais um óbito de Covid-19 e Mafra beira os 300 casos

Compartilhar no Facebook

O número de infectados pelo coronavírus não para de aumentar em Riomafra e região. Rio Negro se aproxima dos 230 casos e Mafra dos 300, juntas já beiram os 750 casos, com 12 óbitos. Neste contexto, questionamentos já estão sendo feitos pela população, como: Porquê Mafra têm mais casos e muito menos óbitos? Bem como a demora nos testes, ondem o Paraná está demorando mais.

Porém a boa notícia é que tanto em Rio Negro quanto em Mafra os pacientes recuperados são altos e estão bem próximos dos casos ativos registrados. Já são mais de 365 pacientes recuperados em Riomafra, sendo cerca de 215 em Mafra e mais de 150 em Rio Negro.

O mais preocupante em Mafra é os leitos da UTI ocupados no hospital de Mafra que nos últimos dias vem oscilando entre 80% a 96% dos leitos ocupados. Porém nenhum destes leitos estão sendo ocupados por pacientes de Mafra.

Mais uma morte por Covid registrada em Rio Negro

Nesta quinta-feira 13, mais uma morte foi registrada em Rio Negro. A vítima foi um senhor de 54 anos, que a princípio estava internado no hospital de Rio Negro Bom Jesus, após ter piora no quadro foi internado na UTI do hospital de Campo Largo.

Segundo a Secretaria de Saúde de Rio Negro, o paciente, morador do centro, tinha certo grau de risco, por ser considerado obeso. Não tinha histórico com outro problema de saúde.

Este já é o 9º óbito pela doença em Rio Negro, que também aguarda laudo de uma morte sob suspeita. Os casos de óbitos no município já estão sendo considerado altos, se comparados com Mafra e outros municípios vizinhos que têm inclusive maior número de casos.

Ontem, também foram registrado mais 04 casos positivos, totalizando agora 224 em Rio Negro.

Rio Negro aplicará de 3 mil testes rápidos em voluntários

Estarão disponíveis a população rionegrense cerca de 2.700 testes rápidos (grátis), que foram adquiridos no final do mês passado, os 300 restantes, serão destinados aos profissionais da área da saúde.

Os interessados poderão se inscrever preenchendo o formulário encontrando no site da Prefeitura que estará disponível entre os dias 17 e 23. Os testes começarão a ser realizados a partir do dia 31, de forma agendada.

A população na faixa etária entre 15 e 45 anos terão prioridade, público profissionalmente ativo e apenas uma pessoa da família terá direito ao teste.

Os inscritos serão avaliados pela equipe técnica da Secretaria da Saúde.