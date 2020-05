Rio Negro registra o primeiro óbito por coronavírus

Os últimos dias tem sido de apreensão em Riomafra, assim como na região, com o surgimento de novos casos confirmados de Covid-19. Na noite desta segunda-feira (18) Mafra anunciou o quarto caso na cidade, na manhã desta terça-feira (19) Rio Negro divulgou mais dois novos casos confirmados, chegando a um total de 9. Na sexta-feira (15) o município havia anunciado o sétimo caso e na segunda-feira o oitavo.

Segundo a Saúde de Mafra o quarto caso é de um paciente que teve contato com outro caso positivo. Ele tem 38 anos é do sexo masculino e vem sendo monitorado e tratado em domicílio. O terceiro anunciado no sábado é de um paciente de 28 anos do sexo masculino que teve contato com pessoas de fora da cidade. Ele está estável e vem sendo monitorado e tratado em domicílio. A família do paciente está em isolamento social.

Os últimos casos de Rio Negro são de um paciente de 29 anos do sexo masculino e de uma paciente de 49 anos do sexo feminino. Os dois também tiveram contato com pacientes infectados, com confirmação na última semana. Ambos estão em isolamento domiciliar e monitorados pela equipe epidemiológica e de saúde.

PRIMEIRA MORTE

Ainda, manhã desta terça-feira, foi anunciada a primeira morte por coronavírus em Rio Negro. A vítima foi o segundo caso registrado da doença na cidade, tinha 55 anos, além de ser paciente oncológico, era transplantado e possuía estado de saúde vulnerável. Ele estava internado em Curitiba/PR e infelizmente, o vírus contribuiu para a piora do quadro do paciente, que já estava com a saúde debilitada.

Segundo a Secretaria de Saúde o velório e o sepultamento seguirá o protocolo determinado pelo governo do estado do Paraná, com número reduzido de pessoas e será destinado apenas a familiares próximos.

ITAIÓPOLIS

No sábado o município de Itaiópolis divulgou o segundo caso da doença. Uma senhora de 69 anos que estava internada e em isolamento no Hospital Santo Antônio. A família da paciente está em monitoramento.

Prefeitura de Itaiópolis decretou nesta segunda-feira o uso obrigatório de máscaras em locais públicos.

PAPANDUVA

Papanduva anunciou mais quatro casos. O primeiro no sábado (16), um paciente de 75 anos do sexo masculino, oncológico, diabético, hipertenso e como doença de base a pneumonia. O paciente já estava internado no Hospital São Sebastião.

Os outros três foram confirmados na manhã de segunda-feira: um homem de 25 anos e duas mulheres 24 e 59 anos. Todos estão em isolamento domiciliar. Seus familiares estão sendo monitorados pela equipe epidemiológica.

Com estes novos casos Papanduva atinge um total de 8 casos confirmados de coronavírus.

CANOINHAS

Ainda nesta segunda-feira a Saúde de Canoinhas confirmou o décimo segundo caso de Covid-19. O paciente de 64 anos apresentou sintomas, não está internado, está em isolamento domiciliar sendo acompanhado pela equipe da Secretaria de Saúde do município.

TRÊS BARRAS

Três Barras, município da região com o maior número de casos, 13 no total, divulgou o descarte de três suspeitas. Testaram negativo para a doença uma mulher de 40 anos e dois homens, com 44 e 47 anos.

O município também anunciou que diminuiu o número de pessoas monitoradas. Agora são 20 pacientes que estão em isolamento domiciliar e sendo acompanhados pela equipe da Vigilância Epidemiológica. Parte deles apresenta sintomas gripais, mas não associados ao novo coronavírus. Outros tiveram contato direto com pessoas positivadas para a doença.

SÃO BENTO DO SUL E RIO NEGRINHO

São Bento do Sul também anunciou nos últimos dias mais dois novos casos de coronavírus, chegando a dez no total. Os dois novos casos são de duas mulheres, uma de 55 anos e a outra de 59 anos. As duas estão em isolamento domiciliar.

Rio Negrinho também viu os casos subirem no município nos últimos dias. Conforme o último boletim divulgado pela Prefeitura, o município tem um total de oito casos da Covid-19.

Nos municípios paranaenses vizinhos de Rio Negro, os casos também estão subindo dia a dia.

RECUPERADOS

Segundo a Associação dos Municípios do Planalto Norte (Amplanorte) dos 43 casos confirmados nos municípios que fazem parte da Associação, 15 já foram recuperados. Mafra, assim como Rio Negro, têm dois casos recuperados.