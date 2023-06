Rio Negro se destaca na fase macrorregional dos Jogos Escolares do Paraná

Compartilhar no Facebook

Na última semana, no período de 07 a 11 de junho, o município de Rio Negro esteve participando da fase macrorregional dos Jogos Escolares do Paraná na cidade de Curitiba, sendo representado pelas Escolas Tia Apolônia e Inácio Schelbauer e pelos Colégios Alvino Schelbauer, Ovande do Amaral, Bom Jesus e Caetano.

A Prefeitura Municipal de Rio Negro e a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer parabenizam a todos os atletas e professores pelos resultados conquistados e agradecem os mesmos por representarem o nosso município em mais esta competição.

Confira abaixo os resultados conquistados pelos alunos atletas rio-negrenses:

FUTSAL PARADESPORTIVO MASCULINO 15+

2º Tia Apolônia

Classificado para a fase final

ATLETISMO

400 metros masculino (15 a 17 anos)

1º Alvino Schelbauer

Classificado para a fase final

150 metros feminino (12 a 14 anos)

2º Ovande – Classificada para a Fase Final

3º Ovande

Salto em distância feminino (12 a 14 anos)

1º Bom Jesus

Classificada para a Fase Final

FUTSAL PARADESPORTIVO FEMININO 15+

3º Tia Apolônia

VÔLEI DE AREIA MASCULINO (12 a 14 anos)

3º Inácio Schelbauer

HANDEBOL FEMININO (12 a 14 anos)

4º Inácio Schelbauer

XADREZ MASCULINO – CONVENCIONAL (15 a 17 anos)

4º Ovande

TÊNIS DE MESA FEMININO (15 a 17 anos)

6º Caetano

ATLETISMO

Revezamento 4×400 misto (15 a 17 anos)

4º Ovande

100 metros masculino (15 a 17 anos)

4º Ovande

5º Caetano

200 metros masculino (15 a 17 anos)

5º Alvino Schelbauer

Lançamento de Dardo Masculino (15 a 17 anos)

10º Ovande

80 metros feminino (12 a 14 anos)

5º Ovande

2000 metros feminino (12 a 14 anos)

4º Ovande

A fase final dos Jogos Escolares do Paraná será realizada em duas etapas, reunindo os melhores atletas de todo o Estado, e Rio Negro estará representado em ambas as etapas.

Final categoria 15 a 17 anos

Maringá

14 a 22 de Julho