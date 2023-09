Rio Negro se destaca no Circuito Infantil de Corridas de Curitiba

Compartilhar no Facebook

A equipe de corridas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Rio Negro participou com 12 atletas da 3ª Etapa do Circuito Infantil de Corridas de Rua de Curitiba, que foi realizada no Parque Barigui.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Os atletas rio-negrenses participaram em diversas categorias, onde conquistaram os seguintes resultados:

Categoria Juvenil Masculino (2006/2007) 4km

3º Heryc Eduardo

4º Matheus Andrade

7º Renan Stinglin

Categoria Juvenil Feminino (2006/2007) 4km

6º Ana L. Braz

Categoria Infanto-Juvenil Masculino (2008) 3km

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

11º Kauê B. Mendes

13º Nicolas Pereira

Categoria Infanto-Juvenil Feminino (2008) 3km

5º Gabriele Elias

Categoria Infantil Feminino (2009) 2km

1º Thaeme B. Jacobs

Categoria Pré-Infantil Masculino (2010) 2km

7º Thales M. Koch

Categoria Mirim Masculino (2011) 1.5km

7º Daniel R. Barros

12º Matheus A. X. Paes

Categoria Mirim Masculino (2011) 1.5km

7º Leoni C. Braz

A quarta e última etapa do Circuito Infantil será realizada no dia 29 de outubro, definindo desta forma a classificação geral da competição.