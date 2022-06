Rio Negro se destaca no Índice de Governança Municipal

Município ocupa a 11ª posição no Estado, entre os municípios com 20 a 50 mil habitantes

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O Conselho Federal de Administração – CFA divulgou o resultado do Índice de Governança Municipal 2022, que avalia os municípios brasileiros através de análise de dados envolvendo Finanças, Gestão e Desempenho. Cada um desses itens conta com subdivisões, com notas para as diversas áreas de atenção da Administração Municipal. Ao final, a média de todas essas notas, Rio Negro atingiu o resultado 6,97, conferindo a 11ª posição entre os municípios do Estado, do grupo entre 20 e 50 mil habitantes.

Além disso, considerando os 399 municípios do Paraná, Rio Negro alcança a 32ª posição. Considerando a Região Metropolitana de Curitiba, Rio Negro ocupa a 5ª colocação, entre os 29 municípios que compõe a região, incluindo a capital.

Na metodologia, o CFA faz a seleção dos principais indicadores, coleta de dados e informações de cada município, subdividindo-os em grupos por habitante e PIB per capita. Com as informações é feito o Cálculo dos Indicadores, Dimensões e Nota Geral, uma vez com a nota das variáveis em mãos, calcula-se as notas médias de tais variáveis que compõem o indicador; depois, uma média dos indicadores que compõem a dimensão. E a média das três dimensões gera a nota geral do Índice de Governança Municipal – IGM/CFA.