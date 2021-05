Rio Negro se destaca no ranking nacional de pregões eletrônicos

Compartilhar no Facebook

O Município de Rio Negro ocupa o 31º lugar nacional no ranking de realização de pregões eletrônicos pela plataforma COMPRASNET, o portal de compras do Governo Federal. A informação é do Painel de Municípios, uma nova ferramenta digital de transparência que traz informações percentuais e quantitativas sobre o uso da plataforma pelos estados e municípios.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Dos 399 municípios paranaenses, 291 aderiram a plataforma, colocando o estado em 4º com maior adesão. Ao todo, nos últimos 12 meses o portal registrou 130 pregões eletrônicos realizados por Rio Negro, utilizando o COMPRASNET.

O pregão na forma eletrônica vem sendo cada vez mais recomendado nas legislações atuais, devido sua maior transparência e competitividade, ainda diminuindo consideravelmente o risco de haver conluio entre os licitantes, prática comprovadamente prejudicial ao interesse público.

Além disso, a plataforma COMPRASNET é a única de uso gratuito tanto para o município como para o licitante. Assim oportunizando maior participação pelas empresas e dando a Administração a possibilidade de direcionar recursos, que seriam gastos para contratar/desenvolver soluções para essa questão.

O Município tem atuado fortemente na agilidade das compras públicas, atendendo as necessidades de desenvolvimento. Paralelo a isso, busca fortalecer, valorizar e incentivar os produtos locais. Para isso, as próximas ações serão no intuito de capacitar os empreendedores locais para facilitar o fornecimento.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O Departamento de Licitações e Compras do Município de Rio Negro está localizado anexo a Prefeitura Municipal. Telefone (47) 3642-5556. Email: licita.mun@gmail.com ou licita.rionegro@gmail.com. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.