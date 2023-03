Compartilhar no Facebook

No domingo estreia na TV Evangelizar a reportagem sobre o município de Rio Negro e o centenário do nosso seminário. Acompanhe pelo link no Youtube: https://youtu.be/OWr7AkeVNrw

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Na segunda-feira, dia 6 de março, a reportagem será exibida na TV Paraná Turismo, às 20h.

Envie esta informação para os seus contatos para que mais pessoas possam conhecer melhor a nossa bela história.