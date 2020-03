Rio Negro será palco da nova série da Fox ‘Insânia’

As gravações já foram iniciadas na Lapa, cidade base, no dia 9 de fevereiro, e nos próximos dias devem acontecer em Rio Negro

Além da cidade da Lapa, Rio Negro e Campo do Tenente também será palco das gravações da nova série da FOX ‘Insânia’. A série com direção de Gustavo Bonafé terá como protagonistas as atrizes Carol Castro e Rafaela Mandelli e os atores Rafael Losso e Thomás Aquino e será ambientada em uma clínica psiquiátrica.

As gravações já foram iniciadas na Lapa, cidade base, no dia 9 de fevereiro, e nos próximos dias devem acontecer em Rio Negro.

Uma temporada da série de terror será gravada aqui na região que contará com réplicas de ossadas feitas pela produção que a olho nu parecem ser verdadeiras.