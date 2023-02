Rio Negro será representado na premiação “Melhores do Ano Curitiba 2022”

Quatro atletas rionegrenses que participaram do Circuito Adulto e Infantil de Corridas de Rua de Curitiba edição 2022, serão premiados na cerimônia de premiação do evento “Melhores do Ano Curitiba 2022”, organizado pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ) da capital paranaense.

Atletas premiados:

MARISE FUCHS RODRIGUES DE BASTOS

Representou a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Rio Negro (SMEL-RN) no Circuito Adulto de Corridas de Rua de Curitiba, onde participou das quatro etapas e da prova Entre Parques, obtendo os seguintes resultados na sua categoria Feminino 10 km – 35 a 39 anos, conquistando o título da sua categoria.

2º Lugar – 1ª Etapa

4º Lugar – 2ª Etapa

3º Lugar – 3ª Etapa

3º Lugar – 4ª Etapa

RENAN LOURES DA ROCHA

Representou a SMEL-RN no Circuito Infantil de Corridas de Rua de Curitiba, onde participou de três das quatro etapas, obtendo os seguintes resultados na categoria Infanto Juvenil Masculino 3 km – 15 anos, sendo vice-campeão da sua categoria.

2º Lugar – 1ª Etapa

3º Lugar – 2ª Etapa

3º Lugar – 3ª Etapa

Não participou – 4ª Etapa

Esta será a terceira vez que Renan receberá esta premiação.

RENAN STINGLIN HEIDE

Representou a SMEL-RN no Circuito Infantil de Corridas de Rua de Curitiba, onde participou das quatro etapas, obtendo os seguintes resultados na categoria Juvenil Masculino 4 km – 16 a 17 anos, conquistando o 3º lugar da sua categoria.

7º Lugar – 1ª Etapa

7º Lugar – 2ª Etapa

5º Lugar – 3ª Etapa

6º Lugar – 4ª Etapa

THAEME JACOBS

Representou a SMEL-RN no Circuito Infantil de Corridas de Rua de Curitiba, onde participou das quatro etapas, obtendo os seguintes resultados na categoria Pré Infantil Feminino 2 km – 13 anos, conquistando o 3º lugar da sua categoria.

2º Lugar – 1ª Etapa

4º Lugar – 2ª Etapa

3º Lugar – 3ª Etapa

3º Lugar – 4ª Etapa

Esta será a segunda vez que Thaeme receberá esta premiação.

Tanto o Circuito Adulto como o Circuito Infantil de Corridas de Rua de Curitiba, possuem a mesma sistemática, onde as provas são divididas por categorias, e somente os 10 melhores colocados de cada categoria pontuam ao final de cada etapa, para assim ser conhecida a Classificação Geral após a realização das quatro etapas, fazendo este ser um dos circuitos mais difíceis e desafiadores do Paraná.

A Prefeitura Municipal de Rio Negro e a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer parabenizam aos atletas Renan Rocha, Renan Heide, Marise Fuchs e Thaeme Jacobs pela premiação conquistada e agradecem em especial a todos os atletas que representaram o município de Rio Negro em mais esta competição.