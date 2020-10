Rio Negro tem 173 candidatos a vereador; Mafra 219

No domingo (27) foi dada a largada nas eleições municipais. Em Mafra são 7 candidatos a prefeito e 219 a vereador. Rio Negro tem 4 candidatos a prefeito e 173 a vereador. No dia 15 de novembro vamos conhecer os ganhadores desta corrida.

Os candidatos a prefeito em Mafra são: Adriana Dornelles (PSDB), Barreto (PSC), Celso Strobel (MDB), Edenilson Schelbauer (PL), Emerson Mass (Podemos), Jeferson Lopes (PRTB) e Vicente Saliba (PSL).

Em Rio Negro os quatro candidatos são: Alceu Ricardo Swarowski (Cidadania), Bruno Cesar Francisco Alves (Republicanos), Gari da Radio (Podemos) e Professor James (PSD).

Com 13 cadeiras na disputa na Câmara de Vereadores de Mafra e com um total de 219 candidatos, neste ano, teremos 17 candidatos a vereador por vaga disponível.

A Câmara de Rio Negro, que tem 9 cadeiras, a disputa será mais árdua, serão 19 candidatos para cada vaga.

A campanha só está no início, se passaram apenas três dias, teremos mais de 40 dias pela frente ainda, para que o eleitor conheça e escolha o seu candidato.

Lista de candidatos a vereador (ordem alfabética e nome na urna):

MAFRA

Abel Sampaio, Adão do Bar, Adilson Sabatke, Adriana Campanholo, Adriano Demétrio, Aguinaldo, Airton Miranda, Alessandra Boege, Alexandre Vieira, Anderson Witt Tico, Andressa

Andressa Santana, Anete Woehl, Angela Beger, Angela Pscheidt, Angelita Brant Chableski, Angelo Pederiva, Arilson Cardozo, Arlan, Ary Da Civil, Bebezão Moller, Bello, Beto Do Brexó, Beto Eletricista, Beto Padilha (Tibunga), Bianca, Cabo Armando, Cabo Caio, Camila B. Dos Santos, Capitão America Valdemiro, Carlos Chableski, Carol Armazém Mineiro, Carol Do Posto,

Celia Kuss, Celso Cardoso, Cidral, Claudia Bus, Cleiton Greffin, Crislaine Zielinski, Cristiano Cris, Cris Viante, Daniel Freitas, David Da Lanchonete, Denize Do Hospital, Despachante Irajá, Dimas Da Saúde, Dirce, Dona Terezinha,Dori, Dr. João, Edinho Lavacar, Edson Luisinho, Elcion Do Hospital, Eliane Da Limpeza, Elinete Sabatke, Elizabeth Dittrich, Elizangela Hack, Eloi Ruthes, Elói Tureck, Enfermeira Lurdinha, Enfermeiro Juliano, Eter Maluco Da Radio, Everton Do Marcação, Fátima Adriana Palazine, Fernanda Fonseca, Filiposki, Galega, Gaspar Silveira, Geison Buch, Geraldo Coelho, Gilson Modeski, Giraia, Graciele Munhoz, Guelzinho, Hector Fuerst, Hilario Schitz, Homem Aranha, Ilsimery Schermack Veiga, Inez Petreca, Irinei Jose, Jarina, Jean Hohmann, Jeferson Pedro, Joanita Thomamaszecki, João Altmann, João Enfermeiro, João Maria Ferreira, Joce, Jonas Dentista, Jonas Heide, Jorge Medeiros Jr, Jose Adir Ulbrich, José Hamilton, Jose Silveira Junior, Jucinei Schuvendtner, Juliana Brugnago, Juliano Dalmolin, Juliano Marinho, Julio Cesar Bastos, Julio Zanella, Kadu Arte Pura, Kalil Das Motos, Karota, Katia, Katia Lansky, Katia Rose Silveira, Kevin Calliari, Lageana, Leitis, Léo, Lili, Lilian, Lorena Da Irara, Loth, Luan André, Lucas Do Hospital, Luis Eduardo, Luiz Antonio, Luiz Cesar Stanczak, Luiz Cocada, Luizinho, Maia, Maira Vanessa Arruda, Marcela Veiga, Marcio Pedro (Pachola), Marcos Choco, Marcos Kroll, Maria Belinha, Maria Inês Zapp, Maria Plautila, Marilda Mello, Mario Skonieski, Mari P, Marizete Alves Agustin, Mateus Martins, Mauricio Da Saúde, Mauricio Do Bar, Meiry Auersvaldt, Miguelzinho, Minhuka, Miriam Canforeira, Nader, Nania, Nayara Socorrista, Neguinho Do Povo, Neidy Almeida, Nélio Pedro, Neozeli Marinheski, Nereu Martins Carvalho, Nico, Ocir Kuss, Oriel Vaneski, Orivelton Grein, Paulinho Dutra, Paulinho Nassif, Paulo I. Petters, Pedrinho, Pedro Machado, Pelé, Piero Wanderley, Pillati Do Limpa Fossa, Porca Veia, Pri Sartori, Professora Andreia, Professora Evani, Professora Ilisete, Professor Altamiro, Professor Arlindo, Professora Sirene, Professor Eder, Professor Toninho, Prof Jefferson, Prof Rosangela, Rafinha Cavalheiro, Rato, Regina Da Saúde, Renan Schunemann, Risolete Ulbrich, Roberto Chaves, Robson Chaves, Ruan Capoeira, Sandra Sabatke, Sebastião Enfermeiro, Serginho Advogado, Serginho Da Oficina, Sergio Do Frete, Sergio Muller, Sergio Rodrigues, Sgt Cirineu, Silamara, Silvana, Silvana, Solange Guindani, Solange Lansky, Sulei Lima, Tadeu Zeithammer, Taylon Ribeiro, Tere Da Igreja, Terezinha Wisnievski, Thiago Fuchs, Valdecir, Valdemar Gaiteiro, Valdemar Nizer, Valdir Do Cinema, Valdir Farias, Valdir Sokolski Carroça Velha, Valtair Ruthes, Vande Da Farmácia, Vandinho, Vilmar Kuss, Vilmar Pereira, Vilson, Wagner Grossl, Wander, William Do Ouro Verde, Wilson, Xaropinho, Zé Do Hospital, Zezão Do Posto.

RIO NEGRO

Abegail Francisco Borges, Adriane Nentwig Chimborski, Ailton Da Oficina, Alceu Terres (Mulinha), Alex Adeniz De Oliveira, Alexandro Miranda, Ana Carla, Ana Regina, Andreia Reizel, Andriele Wilczek, Anselmo Lima, Bernadete Hitner, Bosquetto, Cabo Bakum, Cabral, Camila Piaz, Carla Baumgartner, Carlos De Andrade Burrico, Carol Enfermeira, Ceara Vendedor, Claudinei Carteiro, Cleide Sweigert, Cleverson Lima, Cleyton Piel, Cubas Cabeleireiro, Daiane Cristina De Lima, Dayara Jurkewicz, Denilson Cascata, Dieisson Schumacher Sarita, Dil Da Saúde

Dirceu Da Farmácia, Dirlei Da Saúde, Djoni Rafael Da Sanepar, Dorival Valerio Bicudo, Edinho Do Bairro Alto, Edson Ciola, Elaine Neves, Elcio Colaço, Eliane Kzeczick, Eliane Valerio Da Saude, Eliete Cordeiro, Elio Barbeiro, Eloi Schmitz, Emerson Do Nascimento, Emerson Pintor, Enfermeira Adelma Borba, Erdeson De Mello Negão, Erlon Cunha, Fabio Elias, Fabiola Do Micthuca, Felipe Peters, Felix Fuckner, Fernando Moreto, Fuchs, Gango, Geraldo Veiga, Gerson Haide, Gicelia Kraievski, Gilson Coelho, Giorgio Roberto Will, Giseli Mollin, Gislaine Ferreira, Helena Hoffmann, Henricão Da Prefeitura, Isabel Carrara, Isabel Cristina Souza, Jacó Fuchs Jacó Leiteiro, Jair, Jeane Agente Da Saúde, Jherusa Pfeffer, João Pedro Deco, João Peludo, João Perassa, João Vicente Resner Polaquinho, Joãozinho Eletricista, Josias, Kostinha, Landivo Assistente Social, Leticia, Lisa, Luciano Walter Feio, Lucimar Augustin Malinovski, Luiz Fernando Paluch, Luiz Pimentel, Luiz Silvestre Milcheski, Maidl Da Chalana, Mais-Mais, Marcelo Centrallar, Marcelo Wotroba, Marcelo Zellner Schafhauser, Marcia Barbosa, Marcos, Marcos Kastel, Maria Alves, Maria Celia Conte, Maria De Lourdes, Marili Faszank, Maristela, Marlene Portela, Merari, Mini, Miro, Monique Belem Advogada, Nelson Pedreiro, Nilda Nunes, Odair Chiquinho, Osvair Ribas Junior Juninho, Osvaldo Zoreck Xinho, Otavio Luiz Perretto, Patricia Bastos, Paulinho, Paulinho Elétrica Fronteira, Paulino Da Silva, Paulo Hamann, Paulo Neu Paulinho, Prof Daniele Herzer Dallabona, Professora Dulce Holtz, Professora Elena, Professora Eliane John, Professora Flavia, Professora Janaina, Professora Jeana, Professora Mariles, Professora Milene Stall, Professora Solange, Professor Christian Nehls, Professor Mauricio Valerio, Prof Milena Bendlin, Radialista Fabio Lang, Renan Martins Moreira, Reni Ientz Agente Comunitária, Ricardo Da Ambulância, Ricardo Furquim, Roberto Fagundes, Roberto Portela, Robinson Feres, Rodrigo Westarb, Rogelia Kulka, Rogerio Mello – Melinho, Romilda Dos Santos Silva, Romildo Grosskopf, Rosângela (Mãe Do Tainha), Rosi Do Daniel, Rosildo Do Taxi, Sandra Martins, Sandra Tecnica Enfermagem, Sandra Vaz Melo, Sargento Gonçalves, Sargento Kraieski, Sargento Luciano, Serginho Do Posto, Sergio Alves, Sergio Do Sindicato, Sergio Fernandes, Sergio Walter, Side De Lima, Sidney Wolter, Solange Schafhauser, Tio Pedro, Valdecir Schmidt, Valdir Denk, Valdir Valério, Valério, Vanderlei The Flash, Vanessa De Mello Charane, Veiga, Ventania, Viviane Ribeiro, Walcir Ramos Pedreiro, Wilson Pires, Xandinho Eletricista, Zeca Da Roseira, Zenildo Palhano (Mosquito).