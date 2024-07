Rio Negro tem curso gratuito de manicure e pedicure

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de manicure e pedicure em Rio Negro.

O início das aulas será no dia 12 de agosto. As aulas presenciais ocorrerão no Centro de Convivência Henrique Witt, no bairro Alto, de segunda a quinta-feira das 14h às 17h. O curso terá uma carga horária de 160 horas. Cada aluno matriculado receberá um kit individual contendo diversos materiais de trabalho.

Inscrições

De 14 de julho a 07 de agosto das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h nos seguintes locais:

Secretaria de Assistência Social (prédio do antigo fórum) – Centro

Centro de Conviv̻ncia Henrique Witt РBairro Alto

Centro de Refer̻ncia de Assist̻ncia Social (CRAS) РVila Ṣo Judas Tadeu

Requisitos:

Idade mínima de 16 anos

Escolaridade mínima de 6º ano do ensino fundamental

Residir no município de Rio Negro (apresentar comprovante)

Renda familiar de até dois salários mínimos (apresentar comprovante)

Poderão se inscrever pessoas com renda superior a dois salários mínimos, porém essas pessoas só concorrerão às vagas se houver sobra das mesmas.

Para mais informações ligue: (47) 3642-1643