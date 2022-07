Rio Negro tem Dia D de vacinação neste sábado (23)

Compartilhar no Facebook

Vacinas contra a gripe, sarampo e Covid-19 estarão disponíveis para toda a população

Neste sábado, 23 de julho, acontece em Rio Negro o Dia D de vacinação contra a gripe, sarampo e Covid-19, além disso a população pode aproveitar a data para atualizar o calendário de vacinação das demais vacinas de rotina. Neste dia as Unidades de Saúde Synésio de Almeida Becker (Centro Médico) e Antônio Bossi (Bairro Bom Jesus) estarão abertas das 8h às 17h. Para receber as vacinas basta levar a Carteira de Vacinação e o Cartão do SUS.

Manter o calendário de vacinação em dia é de extrema importância. A imunização é uma das principais formas de prevenir doenças. Além da proteção individual, a imunização contribui para diminuir os casos de determinadas doenças, protegendo a todos.