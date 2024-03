Rio Negro terá a 11ª edição da Caminhada na Natureza – Caminhos do Seminário

Uma grande notícia para quem adora caminhar na natureza: a 11ª edição da Caminhada na Natureza – Caminhos do Seminário está chegando! O evento será realizado no dia 14 de abril.

As inscrições são gratuitas e já podem ser feitas através do site: https://rionegro.caminhadas.info/. Também será possível se inscrever presencialmente no dia do evento.

A concentração será às 7h30 na Associação de Moradores do Bairro Seminário. Se preferirem, os participantes podem utilizar o estacionamento da Prefeitura, que fica próxima à associação.

O trajeto de 12 km é composto por trilhas e estradas. Mesmo com chuva o evento será realizado. Para essa caminhada os participantes não podem levar animais domésticos, pois parte do trajeto será no Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa, que é uma Unidade de Conservação.

É importante utilizar tênis e roupa confortável, repelente de insetos, protetor solar, chapéu ou boné e garrafa de água (haverá pontos de reabastecimento). Também haverá carro de apoio, banheiros químicos e ambulância.