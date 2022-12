Rio Negro terá a 1ª Cantata Natalina nas Janelas do Seminário Seráfico

Neste domingo, dia 18 de dezembro, às 20h, acontece em Rio Negro a “1ª Cantata Natalina nas Janelas do Seminário Seráfico”, no Paço Municipal Prefeito Ary Siqueira (prédio da Prefeitura), sendo uma novidade na programação natalina do município.

Esta primeira edição terá as apresentações dos corais do CMEI Agostinho Paizani Filho, da Associação Brasileira Alemã Trier e do Colégio Bom Jesus.

Neste dia também acontece a Feira de Artesanato de Natal a partir das 15h. O Papai Noel estará presente recebendo as crianças.

Em Rio Negro todos são bem-vindos sempre! A Prefeitura fica localizada na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário.

Caso haja chuva no horário do evento, as apresentações ocorrerão no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral, situado no mesmo endereço.

PROGRAMAÇÃO PARA OS DEMAIS DIAS

15/12 Quinta-feira – 19h

Natal na Fazendinha com a presença do Papai Noel

Escolas João Braz de Oliveira e Escola Estadual Ana Braz de Oliveira

Local: Ginásio de Esportes Irmãos Haide

16/12 Sexta-feira – 20h

Auto de Natal no Lageado com a presença do Papai Noel

Local: Rancho Richter

Participação: Escolas Municipais Duque de Caxias e Paulino Valério, Escola Estadual Maximiano Pfeffer e CMEI Alceu Antonio Swarowski

17/12 Sábado – 20h

Cantata na Sacada do Hotel Rio Negro com a presença do Papai Noel

Apresentação do Coral da Escola Olavo Bilac e Banda da Escola Tia Apolônia

19, 20 e 21/12 Segunda-feira, terça-feira e quarta-feira – 19h

Cantinho do Noel com a presença do Papai Noel das 19h às 21h

Sessão de Cinema

22/12 Quinta-feira – 19h

Encontro de Gaiteiros com Márcio Pedro

Cantinho do Noel com a presença do Papai Noel das 20h às 21h

Local: Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral

23/12 Sexta-feira – 20h

Apresentação de corais nas janelas do Seminário Seráfico

Cantinho do Noel com a presença do Papai Noel

Coral da Igreja Resgate

Coral da Escola Municipal Olavo Bilac

Cantora Kelly Lukasinski

Feira de Artesanato de Natal

Local: Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa

CANTINHO DO PAPAI NOEL

Outra novidade no Natal rio-negrense é o Cantinho do Papai Noel, que está localizado no Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa. Uma área toda decorada para receber as famílias. O Cantinho fica aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h e aos finais de semana das 13h30 às 17h. Papai Noel estará presente conforme o cronograma:

Dia 18/12 domingo das 21h às 22h

Dia 19/12 segunda-feira das 19h às 21h

Dia 20/12 terça-feira das 19h às 21h

Dia 21/12 quarta-feira das 19h às 21h

Dia 22/12 quinta-feira das 19h às 21h

Dia 23/12 sexta-feira das 21h às 22h