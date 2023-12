Rio Negro terá a 2ª Cavalgada de Natal do Grupo Pé no Estribo

Compartilhar no Facebook

Neste sábado, 23 de dezembro, acontece a 2ª Cavalgada de Natal do Grupo Pé no Estribo, com apoio da Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria de Cultura e Turismo.

A concentração será na Afubra de Rio Negro, às 9h, com percurso pelas seguintes ruas:

Rua Jacob Fuchs

Rua Cristiano Buch

Rua Camarista João Hirt

Rua Severo de Almeida

Rua Leonardo Arbigaus

Rua Maximiano Pfeffer

Rua Nicolau Mader

Rua Comendador Franco

Rua Dr Getúlio Vargas

Praça João pessoa

Rua Sete De setembro

Rua XV de novembro

Rua Col. Joaquim Teixeira Saboia

Rua Saturnino Olinto

Chegada Afubra