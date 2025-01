Rio Negro terá a ação de castração gratuita de cães e gatos em fevereiro

No dia 26 de fevereiro será realizada a ação Castrapet em Rio Negro. A ação ocorrerá no Parque de Eventos “Dr. José Valmor Ribeiro Nardes”, localizado na Av. General Luiz Carlos Pereira Tourinho, bairro Volta Grande.

Será a oportunidade de castrar o animalzinho de estimação gratuitamente e contribuir para o controle populacional de animais na nossa comunidade.

Castração mediante cadastro com:

Agentes comunitárias do bairro Alto, Vila Ema e Vila São Judas

Assistência Social (Câmara de Vereadores)

Para mais informações entre em contato: 47 9172-1423 (Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente)

Uma das mais efetivas ações de cuidado com animais do país, o Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos (CastraPet Paraná) teve a nova fase iniciada em novembro do ano passado. O quarto ciclo do projeto vai beneficiar 175 municípios de todas as regiões do Paraná, representando aproximadamente 44% do território estadual. Essa nova fase vai até abril de 2025, com estimativa de esterilizar 35.282 animais, entre cães e gatos.

Inserido no Plano Paraná Mais Cidades (PPMC), estabelecido pelo Governo do Paraná para promover o desenvolvimento dos municípios paranaenses, o programa terá investimento nesta etapa de R$ 9.625.000,00. Ao fim deste ciclo, o Castrapet Paraná terá atendido mais de 107 mil animais de 324 municípios (81% do Estado) desde que foi implementado pela secretaria estadual do Desenvolvimento Sustentável (Sedest). A proposta contempla exclusivamente pets da população de baixa renda, de organizações da sociedade civil ou de protetores independentes.

Além da promoção da saúde pública, um esforço contínuo é direcionado à educação sobre a tutela responsável de cães e gatos. Sendo assim, a iniciativa assumiu um papel crucial na conscientização ambiental, especialmente entre crianças e adolescentes. Para isso, o Governo do Estado monitora de perto as atividades de educação ambiental organizadas pelas cidades parceiras, uma das condições para que os municípios sejam integrados ao Castrapet.

O Governo, por meio do Núcleo de Educação Ambiental (NEA) do Instituto Água e Terra (IAT), oferece ainda palestras sobre zoonoses e orientações sobre a vacinação e desvermifugação de animais. A colaboração se estende a uma rede que une diversas ONGs e milhares de protetores independentes, todos compartilhando o objetivo comum de elevar a conscientização da sociedade em relação aos animais. O IAT é vinculado À Sedest.