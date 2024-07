Rio Negro terá a Caminhada do Meio-Dia no dia 22 de julho

Compartilhar no Facebook

Está chegando! A segunda edição da Caminhada do Meio-Dia está confirmada para o dia 22 de julho. O evento faz parte da programação da Campanha Paraná Unido no Combate ao Feminicídio e é uma iniciativa da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa.

Assim como em diversas cidades do Estado, a 2ª Caminhada do Meio Dia também será realizada em Rio Negro pelas principais ruas do Centro. Toda a sociedade está convidada a vestir branco e participar desse momento de homenagem às vítimas de feminicídio, de solidariedade aos familiares e de conscientização pela paz, pela liberdade e pelos direitos das mulheres.

Marque na sua agenda e participe!

22 DE JULHO

O Paraná tem um Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, criado após uma lei sancionada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior. O dia 22 de julho foi escolhido em referência à morte da advogada Tatiane Spitzner, de Guarapuava. A lei determina que é dever do Poder Público promover debates, seminários e outros eventos relacionados ao tema.