Rio Negro terá a Carreata de Conscientização ao Setembro Amarelo

Em Rio Negro os serviços de saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde procuram organizar ações que tragam reflexões e informações referentes à campanha do Setembro Amarelo. Laços amarelos também são colocados em pontos específicos do município como forma de conscientização sobre a campanha.

No próximo dia 29 (sexta-feira) será realizada a Carreata de Conscientização ao Setembro Amarelo. O evento – que está sendo organizado pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Rio Negro – terá início às 9h com saída na Rua Camarista Carlos Schneider (em frente à loja Afubra no bairro Bom Jesus).

Toda a população está convidada para participar deste importante evento de conscientização para a prevenção ao suicídio. Compareça com o seu veículo e faça parte desta grande ação.

SETEMBRO AMARELO

Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), em parceria com o Conselho Federal de Medicina (CFM), organiza a campanha Setembro Amarelo em todo o território brasileiro. O dia 10 deste mês é, oficialmente, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a iniciativa acontece durante todo o mês.

A campanha foi inspirada na história de Mike Emme, que cometeu suicídio em setembro de 1994, nos Estados Unidos, aos 17 anos. Ele tinha um carro amarelo e, no dia do seu velório, os pais e amigos distribuíram cartões com fitas amarelas e frases motivacionais para pessoas que pudessem estar enfrentando transtornos mentais e emocionais. As fitas amarelas se tornaram o símbolo da campanha.

Todos nós devemos atuar ativamente na conscientização da importância que a vida tem e ajudar na prevenção do suicídio, tema que ainda é visto como tabu. É importante falar sobre o assunto para que as pessoas que estejam passando por momentos difíceis e de crise busquem ajuda e entendam que a vida sempre vai ser a melhor escolha.