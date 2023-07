Rio Negro terá a III Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional

Nesta quinta-feira, dia 27, será realizada em Rio Negro a III Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. As inscrições podem ser feitas através do e-mail: fiscaliza.meioambiente@gmail.com

O evento ocorrerá no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral com o tema: “Erradicar a fome e garantir direitos com Comida de Verdade, Democracia e Equidade”.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A conferência tem como objetivos estabelecer compromissos para efetivar o direito humano à alimentação adequada e saudável; e promover a soberania alimentar por meio da implementação da Política e do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN).

PROGRAMAÇÃO

13h às 13h15: Credenciamento e recepção

13h15 às 13h30: Leitura e aprovação do Regimento Interno

13h30 às 14h: Mesa de abertura

14h às 15h: Palestra magna

15h às 15h45: Divisão em três grupos (eixos temáticos)

EIXO 1: Determinantes estruturais e macrodesafios para a soberania e segurança alimentar e nutricional.

EIXO 2: Sistema nacional de segurança alimentar e nutricional e políticas públicas garantidoras do direito humano à alimentação adequada.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

EIXO 3: Democracia e participação social.