Rio Negro terá aplicativo para táxis

Nesta semana, o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, recebeu os representantes dos taxistas do município. O intuito do encontro foi apresentar aos representantes um projeto inovador: a criação de um aplicativo exclusivo para utilização dos motoristas de táxi. O aplicativo oferece mais eficiência no serviço e confere maior competitividade em um mercado cada vez mais digital.

Na oportunidade também foi alinhado o diálogo para o desenvolvimento da atividade e a atuação dos novos empreendimentos de aplicativos de mobilidade urbana. Assim como o Município está desenvolvendo a regulamentação dos serviços de motoristas de aplicativos, também atua na atualização da legislação que contempla o serviço de táxi. Durante a reunião foram expostas as atualizações que devem ocorrer na legislação municipal, destacando quais as obrigações e benefícios da categoria.

O fomento a novos empreendimentos e o aporte aos empreendimentos já existentes garante um desenvolvimento econômico saudável ao município. Quem sai ganhando é o munícipe, que dispõe de serviços cada vez melhores, com diversas opções e preços acessíveis.