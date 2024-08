Rio Negro terá apresentações e exposição dos 200 anos da imigração alemã

Compartilhar no Facebook

No dia 19 de agosto, às 14h, o projeto cultural Mostra Itinerante Grupo Alte Heimat – História, Tradição e Cultura realizará uma apresentação no Colégio Estadual Barão de Antonina, localizado na Avenida Francisco Xavier da Silva nº 606.

A apresentação visa preservar os costumes trazidos pelos imigrantes germânicos. Este é o objetivo da mostra itinerante: levar para os vários municípios do Paraná as tradições germânicas através do Grupo Folclórico Germânico Alte Heimat, fundado há 60 anos em Curitiba, por Helmut Abeck, Isa Marchmann e Ingborg Ulrich.

As músicas, os trajes típicos e as danças da Alemanha, Áustria e Suíça compõem o repertório desta grande família, que hoje mobiliza em torno de cem integrantes, entre adultos e crianças, na capital paranaense. O Grupo Folclórico Germânico Alte Heimat resgata a cultura e tradições dos povos germânicos (Alemanha, Áustria e Suíça).

Em 2024 o Brasil celebra os 200 anos de história de Imigração e Colonização Alemã. As apresentações do Grupo Folclórico Germânico Alte Heimat, que completa 60 em 2024, levará ao grande público um pouco mais das tradições desse povo, numa época que deixaram o seu país em busca de uma vida melhor, muitas vezes sem conhecer para onde estavam sendo levados e deixando a grande família para trás.

O projeto prevê a realização forma totalmente gratuita:

– Exposição: 200 anos da Imigração alemã e 60 anos do Grupo Alte Heimat

– Palestra: História e identidade germânica no Paraná: dos arquivos aos grupos folclóricos

– Mostra de Apresentações culturais com o repertório do Grupo Folclórico Germânico Alte Heimat.

Realização: Fátima Esper

Fátima Esper Produção: Angela Meschino

Angela Meschino Apresentações: Grupo Folclórico Germânico Alte Heimat.

Grupo Folclórico Germânico Alte Heimat. Palestra: Otavio Zucon

Otavio Zucon Apoios: Copel e Havan

Copel e Havan Incentivo: Profice – Programa Estadual de Fomento e Incentivo a Cultura e Secretaria da Cultura/Governo Estado do Paraná

Acesse e conheça: https://www.instagram.com/mostraalteheimat