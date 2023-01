Compartilhar no Facebook

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Rio Negro convida os representantes das equipes interessadas em participar do “Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Rio Negro” a comparecerem no congresso técnico da competição, a ser realizado na próxima segunda-feira (30) às 19h no Ginásio de Esportes José Müller.

A competição será disputada nas categorias Masculino Livre e Masculino Veterano 40+, com seu início já neste mês de fevereiro.