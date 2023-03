Rio Negro terá capacitação para auditores fiscais municipais

Compartilhar no Facebook

Neste mês de março será realizada em Rio Negro uma capacitação destinada aos fiscais municipais, auditores municipais e servidores públicos ou não. Durante dois dias os participantes receberão conhecimentos sobre importantes áreas:

Procedimento de fiscalização e prática

Prerrogativas na atuação da fiscalização municipal

Lei de Liberdade Econômica e fiscalização municipal

Lançamento e responsabilidade tributária

Ação fiscal no IPTU, ISSON e ITBI

A capacitação será realizada nos dias 23 e 24 de março no auditório Walmor Haas Furtado (Salão Azul) da Prefeitura de Rio Negro, que fica localizada na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário. Será ministrada por Helton Kramer Lustoza, que é Procurador do Estado do Paraná, doutorando em Direito Tributário, mestre em Direito Constitucional e especialista em Direito Tributário e Processo Civil.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 21/03 no portal da Prefeitura. Para acessar a página basta clicar no link: https://rionegro.atende.net/autoatendimento/servicos/e-inscricao-curso-capacitacao-auditor-fiscal-municipal/

A taxa de inscrição é R$ 250,00 por participante. A guia de recolhimento será disponibilizada no ato da inscrição.

No total são 50 vagas disponíveis. Haverá coffee break. Contato para mais informações:

sefaz@rionegro.pr.gov.br ou (47) 3642-3280 ramal 478

A realização é da Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal da Fazenda. A capacitação auxiliará o município na missão de construir uma legislação tributária moderna e suficientemente adequada às necessidades públicas.