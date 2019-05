Rio Negro terá “Cinema na Praça” nesta terça-feira (07)

O Festival de Cinema da Bienal de Curitiba chega à cidade para realizar sessões de cinema para a comunidade, no dia 7 de maio, às 19 horas, na Praça João Pessoa. Na exibição ao ar livre – com classificação 12 anos – será apresentado o filme “Pela janela”, uma coprodução brasileira e argentina, dirigida por Caroline Leone. Estrelado por Magali Biff e Cacá Amaral, o longa conta a história de uma operária de 65 anos que dedicou sua vida ao trabalho e foi demitida. Deprimida, seu irmão decide levá-la até Buenos Aires, uma viagem que lhe mostrará um mundo desconhecido e distante de sua vida cotidiana, proporcionando-lhe mudança interior.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

As exibições de filmes ao ar livre fazem parte do Cine Móvel, projeto cultural do Festival de Cinema da Bienal de Curitiba, que atua em três frentes: Cinema na Escola, Cinema na Praça e Oficina de Cinema no Celular. Cada uma dessas ações trabalha o cinema de uma forma diferente: nas escolas, os jovens irão produzir, da ideia à edição, curtas de até um minuto. Além disso, num segundo momento, irão acompanhar a exibição de filmes nacionais seguidos de reflexões e debates com o direcionamento pedagógico. Já no Cinema na Praça a comunidade poderá assistir aos filmes produzidos pelos alunos durante as oficinas antes da apresentação do longa-metragem.

O projeto Cine Móvel, do Festival de Cinema da Bienal de Curitiba, acontece em 39 municípios paranaenses, tem a parceria das prefeituras municipais, incentivo do Governo do Estado do Paraná por meio do PROFICE (Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura do Paraná) e apoio da Copel e lojas Havan.

Acompanhe o Festival de Cinema da Bienal de Curitiba:

Site: www.bienaldecuritiba.com.br/cine-movel/

Instagram: www.instagram.com/ficbic/

Bienal de Curitiba

Facebook: /bienaldecuritiba

Instagram: @bienaldecuritiba

Twitter: @bienalcuritiba