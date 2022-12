Rio Negro terá Concerto e Auto de Natal neste domingo

No próximo domingo, dia 11, acontecem em Rio Negro o Concerto de Natal e o Auto de Natal no Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa. Serão dois eventos que prometem encantar o público. A entrada será gratuita.

Confira a programação:

15h à s 19h – Feira de Artesanato

17h РConcerto de Natal da Escola de M̼sica Anna Magdalena Bach

18h à s 20h – Cantinho do Noel com a presença do Papai Noel

20h – Auto de Natal com o Grupo Municipal de Teatro

Aproveite a oportunidade para conferir as luzes natalinas do prédio do Seminário Seráfico.

AUTO DE NATAL

O “Auto de Natal” é o novo espetáculo do Grupo Municipal de Teatro de Rio Negro que será apresentado no dia 11 de dezembro. A encenação teatral será ao ar livre, no gramado do Parque Ecoturistico São Luiz de Tolosa, no Seminário, em Rio Negro. No dia 16 de dezembro acontecerá uma nova apresentação na localidade do Lageado dos Vieiras.

A história se passa durante a véspera de natal, quando uma pobre menina que mora nas ruas pede ajuda para saciar sua fome. Além disso, a menina busca encontrar o “verdadeiro espírito de natal”. A história é contada pelos integrantes do elenco adulto do Grupo, que representam vários personagens, como narradores, um atarefado homem de negócios, uma senhora preocupada com as compras, uma menina mimada, um simpático casal de velhinhos, uma gata prestes a dar a luz e um anjo da esperança. Em meia a esse enredo, o elenco infantil será responsável por representar a clássica história do nascimento do menino Jesus, com muita delicadeza.

O Auto de Natal pretende emocionar o público, com uma proposta bastante encantadora sobre fé, solidariedade e esperança.

O Grupo Municipal de Teatro de Rio Negro foi instaurado por decreto em agosto deste ano, sendo o primeiro grupo artístico da cidade após 152 anos de emancipação política. É composto por estudantes, professoras, aposentados, servidores públicos e profissionais liberais que tem a arte como hobby e se identificam com as artes cênicas para dar voz a suas emoções. Realiza gratuitamente encontros semanais todas as segundas-feiras, às 18h30 para crianças e às 19h30 para adultos. Os ensaios acontecem na Biblioteca Municipal.

Serviço:

Apresentação do Auto de Natal

Dias: 11/12 (domingo), 20h, no Seminário e 16/12 (sexta-feira) às 20h, no Lageado dos Vieiras.

Ingresso solidário: Um litro de leite de caixinha ou uma lata de leite em pó para doação à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Rio Negro.

Sinopse curta: “Auto de Natal” é uma celebração de esperança, fé e solidariedade. Inspirada pelo nascimento do menino Jesus, uma pobre menina busca encontrar o verdadeiro espírito do Natal.