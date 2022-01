Rio Negro terá cursos gratuitos de Telemarketing e de Manicure e Pedicure

A Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, está disponibilizando dois cursos gratuitos para a população. São duas áreas de atuação: Telemarketing e Manicure e Pedicure.

As aulas serão ministradas por instrutores do SENAC, com início no dia 07 de março, no período da tarde, das 13h30 às 17h. A Secretaria de Assistência Social estará disponibilizando transporte para aqueles que solicitarem.

As inscrições são gratuitas e estão disponíveis até o dia 22 de fevereiro, nos seguintes locais:

SENAC na rua Marçal José Pereira, 100, bairro Estação Nova, de segunda a sexta-feira das 8h às 21h.

na rua Marçal José Pereira, 100, bairro Estação Nova, de segunda a sexta-feira das 8h às 21h. CRAS da Vila São Judas Tadeu , de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Centro de Convivência Henrique Witt no Bairro Alto, de segunda a sexta-feira das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

Os interessados devem levar RG, CPF e comprovante de endereço. Para se inscrever é necessário ser morador do Município de Rio Negro e ter renda familiar de até dois salários mínimos, porém a Secretaria orienta que os demais interessados que tenham renda familiar superior realizem sua inscrição e aguardem caso haja sobra de vagas ou desistências.

Mais informações pelo telefone (47) 3642-3349.

CURSO TELEMARKETING

Requisitos: idade a partir de 16 anos

Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental Completo

Carga Horária: 160h

CURSO MANICURE E PEDICURE

Requisitos: idade mínima 18 anos

Escolaridade Mínima: 6º Ano do Ensino Fundamental.

Carga Horária: 160h