Rio Negro terá espetáculo teatral “O Coró da Bananeira” nesta terça-feira

A Cia de Teatro Laurinha Produções apresenta o espetáculo infanto-juvenil “O Coró da Bananeira”, nesta terça-feira, 04 de abril, na Escola Municipal Ana Zornig, às 10h30 e às 13h30. Espetáculo gratuito.

No quintal de uma casa do interior um garoto e uma lagarta são amigos e trazem até nós, músicas e brincadeiras quase esquecidas nos dias de hoje. A metamorfose da lagarta provoca uma reflexão sobre a nossa beleza interior e sobre uma fase importante de nossa vida que é a adolescência. Convivendo com uma tecnologia que atinge todas as faixas etárias, a encenação busca mostrar à criança a importância do brincar, do criar.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Texto de Geraldo Fernandes a partir de sugestões e indicações de Ilka Marilu Reis. Tem direção Artística de Ilka Reis e sonoplastia cantada ao vivo pelos atores e pela Musicista Susi Monte Serrat ao som de instrumentos do folclore.

Duração: 40 minutos

Classificação indicativa: Livre