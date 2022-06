Rio Negro terá expansão na rede de abastecimento de água na localidade do Cunhupã

O Governo do Estado e a Sanepar ampliaram o Programa de Saneamento Rural para levar água potável às comunidades do Paraná que residem em regiões mais afastadas dos centros urbanos. O anúncio foi feito pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior na quarta-feira, 1º, durante cerimônia no Palácio Iguaçu. Rio Negro está entre os municípios contemplados, com investimentos de aproximadamente R$ 560 mil. Os recursos serão aplicados na expansão da rede de abastecimento de água da localidade de Cunhupã, beneficiando mais de 100 famílias.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

FUNCIONAMENTO

O Programa Estadual de Saneamento Rural prevê a implantação de sistema de abastecimento de água em comunidades rurais, pela Sanepar, em parceria com os municípios, por meio de Termo Aditivo ao Contrato de Programa/Concessão.

A Sanepar é responsável pela elaboração dos projetos, apoio técnico e ambiental, materiais hidráulicos/equipamentos e treinamento técnico para a comunidade que vai operar o sistema.

O município fica encarregado pela execução das obras conforme projeto da companhia, materiais e mão de obra para a construção civil de todas as unidades do sistema, abertura e fechamento de valas, assentamento das tubulações e execução das ligações domiciliares. Além disso, as prefeituras continuam responsáveis pelo sistema, que será gerenciado pela comunidade após receber capacitação da Sanepar.