Rio Negro terá Feira de Empregos e workshop “Estratégias para Disparar as Vendas de Natal”

Se você é empresário ou colaborador do varejo, prepare-se para o Natal com um evento imperdível! No dia 16 de outubro, às 19h no SENAC de Rio Negro, será realizado o workshop “Estratégias para Disparar as Vendas de Natal”, focado em ajudar você a aumentar suas vendas e preparar sua equipe para o período mais lucrativo do ano.

Neste workshop, especialistas irão compartilhar dicas práticas e estratégias para potencializar suas vendas, atrair mais clientes e destacar sua loja no mercado. Qualificar-se é essencial para garantir o sucesso nas vendas de final de ano, e este evento foi feito especialmente para você, que busca resultados extraordinários no Natal.

Simultaneamente, no mesmo local, será realizada uma Feira de Empregos, organizada pela Agência do Trabalhador com vagas de trabalho para contratação imediata. Esta é uma excelente oportunidade tanto para quem busca recolocação no mercado quanto para as empresas que precisam contratar.

Realização: SENAC de Rio Negro

Apoio: Prefeitura de Rio Negro, Associação Empresarial de Rio Negro (ACI) e Agência do Trabalhador

Evento gratuito!

Garanta sua vaga e inscreva-se agora pelo WhatsApp: 47 9 9166-6511 .

Não perca essa oportunidade de conversões suas vendas e conecte-se com novas oportunidades de trabalho!