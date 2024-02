Rio Negro terá jantar baile em celebração ao Bicentenário da Imigração Alemã no Brasil

O bicentenário da imigração de povos de língua alemã para o Brasil está sendo celebrado neste ano de 2024 com diversos eventos em todo o país. O objetivo é homenagear este importante fato e estreitar as relações entre os países, além de promover a troca de culturas.

No dia 02 de março (sábado) será realizado um jantar baile típico alemão no CTG Rincão da Saudade em comemoração ao bicentenário e também aos 195 anos da imigração alemã em Rio Negro. O cardápio será típico alemão e a animação será com o Trio Musical Edelweiss. O evento terá início será às 20h.

Os ingressos já estão à venda através dos membros da comissão do evento e também através dos contatos citados abaixo. Os valores são R$ 75 (adulto) e R$ 50 (crianças de 5 a 12 anos).

Ricardo: (47) 99660-3427

(47) 99660-3427 Advocacia Nardes: (47) 3642-1908

A realização é da Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Casa da Cultura de Luxemburgo e Associação Brasileira Alemã Trier.

IMIGRAÇÃO

Oficialmente a imigração de povos de língua alemã começou no Brasil no ano de 1824, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. No Paraná a primeira imigração alemã ocorreu em Rio Negro no ano de 1829.

Durante o século XX a imigração continuou com um grande fluxo de pessoas chegando principalmente após a Primeira Guerra Mundial e outro depois da Segunda Guerra Mundial. Ao longo dos anos os imigrantes e seus descendentes fundavam escolas, hospitais, igrejas, clubes, sociedades, cervejarias, jornais, entre outras atividades, deixando suas marcas na sociedade e na cultura do Brasil.