Rio Negro terá mais uma edição do Ciclo Sesc neste domingo

O município de Rio Negro terá mais uma edição do evento Ciclo Sesc 2023, que tem como objetivo mostrar para as famílias e crianças os benefícios na saúde, mobilidade urbana e no transporte sustentável, além de ajudar quem mais precisa, pois há a arrecadação de brinquedos para o Natal.

O Ciclo Sesc é um passeio ciclístico promovido pelo Sesc Paraná em várias cidades do Estado simultaneamente, no dia 10 de dezembro, com o intuito de unir os benefícios do uso da bicicleta no dia a dia com solidariedade.

Neste ano o passeio é gratuito; a participação é perante a doação de um brinquedo novo ou em bom estado para contribuir com a 15ª Campanha do Brinquedo.

Faça sua inscrição pelo site: www.sescpr.com.br/ciclosesc e obtenha mais informações sobre o evento. Na aba “Programação”, há mais detalhes sobre os locais e os horários de concentração. Participe!