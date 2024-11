Rio Negro terá minicurso gratuito de LIBRAS; saiba como participar

No próximo dia 19 de novembro, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30, será realizado no Polo de Apoio Presencial Professor Francisco de Oliveira (Prefeitura de Rio Negro) o minicurso de LIBRAS “Tatils Libras”.

O curso será realizado pela profissional Talita Pedroza. O projeto foi aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura do Governo do Paraná, com recursos da Lei Paulo Gustavo do Ministério da Cultura do Governo Federal.

Esta é a oportunidade para desvendar o poder da comunicação com LIBRAS. Há 180 vagas disponíveis a partir dos 16 anos de idade. As inscrições podem ser feitas através do formulário: https://forms.gle/dyRLRGCPLT3oZfPk9

Imagine poder se comunicar com milhões de brasileiros de forma inclusiva e impactante! A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) é a chave para abrir portas para novas conexões, oportunidades e, acima de tudo, para fazer a diferença.

Por que aprender LIBRAS?

Comunicação inclusiva: dê voz a quem muitas vezes é ignorado.

Destaque no mercado de trabalho: conhecimento que enriquece seu currículo.

Impacto social: seja um agente de mudança na vida de muitas pessoas.

Não perca essa oportunidade única de adquirir uma habilidade transformadora. Inscreva-se agora e faça parte dessa revolução na comunicação!