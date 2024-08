Rio Negro terá mostra teatral neste domingo no Cine Seminário

Neste domingo, dia 04 de agosto, serão apresentadas no palco do Cineteatro Antônio Cândido do Amaral os espetáculos “O Circo dos Escavalinhos” e “Histórias Vivas no coração” para o público da cidade de Rio Negro e região. As apresentações serão gratuitas a partir das 17h e o público poderá contribuir com itens de higiene e limpeza que serão destinados ao Hospital Bom Jesus.

Sobre os espetáculos

“O Circo dos Escavalinhos” é uma apresentação realizada pelo elenco infantil do Grupo de Teatro, baseada na obra de Monteiro Lobato. Nesta aventura, a turma do Sítio do Picapau Amarelo cria uma fantástica apresentação circense enquanto tenta resolver o mistério do desaparecimento do Visconde de Sabugosa.

Já o espetáculo “Histórias Vivas no Coração” resgata fatos sobre a construção do povo rio-negrense pela ótica das mulheres que viveram na cidade. Serão retratadas mulheres comuns (indígenas, escravizadas, imigrantes, entre outras) que transformaram a história e a vida em sociedade.

“Os espetáculos valorizam nossa cultural local em um grande evento artístico”, enfatiza o diretor do espetáculo e coordenador do grupo, Henrique Gaio. “Vale a pena assistir!”, conclui o diretor.

A mostra cultural prevê ainda uma medida de acessibilidade para a participação de Pessoas com deficiência – PCD´s, tendo uma intérprete da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) durante as apresentações.

Além disso, contribuindo com o atual momento do Hospital Bom Jesus de Rio Negro, o público será incentivando colaborar com doações de material de higiene pessoal e limpeza.

Serviço:

Mostra Cultural com as peças teatrais “O Circo dos Escavalinhos” e “Histórias Vivas no Coração”

Dia: 04 de agosto de 2024

Horário: 17:00

Classificação indicativa: Livre

Entrada: Gratuita

Local: Cine-Teatro Antonio Candido do Amaral – Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, Seminário – Rio Negro/PR

Informações: 41 9 9621-0810