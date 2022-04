Rio Negro terá novos parques infantis nas praças e CMEIs

Iniciativa promove lazer e desenvolvimento para as crianças

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A Prefeitura Municipal de Rio Negro adquiriu seis novos Parques Infantis para a alegria das crianças do Município. Ao todo, são R$ 78 mil investidos nesses equipamentos que promovem o lazer, o desenvolvimento motor e o bem estar das crianças e famílias rionegrenses.

Três desses parques foram adquiridos com recursos próprios do Município, através da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação. Eles foram instalados na Praça Weber, no Bairro Volta Grande; na Praça da Mulher, no Bairro Passa Três e no Parque Ecoturístico Municipal São Luis de Tolosa.

Outros três parques foram adquiridos com recursos do Fundeb, através da Secretaria Municipal de Educação. Eles foram instalados no CMEI Silves Maess, na Vila São Judas Tadeu; no CMEI Claci Maria de Lima, na Roseira; e no CMEI Agostinho Paizani Filho, no Bairro Alto.

“Melhorar ainda mais as opções de lazer para as nossas crianças, garantir seu desenvolvimento e levar esses benefícios principalmente aos bairros e CMEIs é muito importante e satisfatório para todos nós. Que esses novos itens sejam bem utilizados e muito aproveitados pela nossa população”, afirmou o prefeito James Karson Valério.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -