Rio Negro terá palestra gratuita sobre Neuromarketing – A ciência a favor dos seus negócios

A Associação Comercial e Industrial de Rio Negro (ACIRN), promove de forma gratuita na noite do próximo dia 28, terça-feira, no auditório do Sesi, a palestra ‘Neuromarketing – A ciência a favor dos seus negócios’. Nela o palestrante Dartagnan Plothow Camargo explicará as forças por trás do comportamento humano no contexto de consumo e organizacional. Mostrará como utilizar o conhecimento sobre o cérebro para desenvolver, inovar, vender mais e liderar.

O Neuromarketing está sendo considerado hoje a nova ciência do comportamento do consumidor e o futuro da inteligência de mercado. Através dele você cria uma ferramenta para poder atender um consumidor que a cada dia que passa fica mais exigente.

Palestra Neuromarketing – A ciência a favor dos seus negócios

Dia 28 – terça-feira

Local: Auditório do SESI – em frente ao Belém de Rio Negro

Horário: 19h30

Entrada: 01 kg de alimento não perecível