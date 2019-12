Rio Negro terá “Presépio Vivo” do Circo Social neste domingo (01)

Neste domingo à noite (a partir das 20h) terá “Presépio Vivo” do Projeto Circo Social na Praça João Pessoa, em Rio Negro. As crianças poderão deixar uma cartinha para o Papai Noel. Os pedidos mais humildes serão realizados numa parceria com o Interact Club Rio Negro. Antes o Circo Social participará também da carreata com a presença do Papai Noel do projeto, personagens e super-heróis, com saída prevista às 18h30 da Afubra, seguindo até a Praça João Pessoa, que terá após as 20h o “Presépio Vivo”.

