Rio Negro terá quadras de Beach Tennis e Basquete 3×3 para a população

Grandes investimentos no esporte estão sendo colocados em prática em Rio Negro pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, com o apoio da Secretaria Municipal de Obras.

BEACH TENNIS

A atual quadra de areia que fica ao lado do Ginásio de Esportes José Müller já está sendo reestruturada para receber duas quadras de Beach Tennis que também serão adequadas para a prática de outras modalidades, como o Vôlei e o Futevôlei. As quadras receberão o tipo de areia que é própria para a prática do esporte.

O Beach Tennis é um esporte inclusivo que pode ser praticado por qualquer pessoa. Esta modalidade esportiva está ganhando cada vez mais espaço em todo o Brasil. Em Rio Negro há muitos adeptos que poderão utilizar as quadras gratuitamente. Também estará à disposição do público o empréstimo de acessórios e raquetes.

BASQUETE 3X3

Ao lado das quadras de Beach Tennis será construída uma quadra de Basquete 3×3, que também é uma modalidade que vem ganhando cada vez mais adeptos. Segundo a Federação Internacional de Basquetebol (FIBA), há mais de 250 milhões de pessoas praticando o Basquete 3×3 pelas quadras do mundo; em Rio Negro há muitos adeptos que agora terão um espaço dedicado para a prática do esporte.

O Basquete 3×3 é uma versão do basquete com três jogadores para cada lado e disputada em metade da quadra. Com um espaço pouco menor que metade de uma quadra tradicional e somente uma cesta, o jogo do Basquete 3×3 é bem mais movimentado, exigindo passes rápidos, dribles desconcertantes e jogadas iradas pra conquistar a vitória.

O prefeito James Karson Valério esteve na área onde as quadras serão construídas com membros das duas secretarias envolvidas. As quadras serão criadas no tamanho oficial, possibilitando a realização de grandes competições no local, fortalecendo assim o desenvolvimento esportivo e econômico no município de Rio Negro.