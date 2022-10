Rio Negro terá show imperdível com Blues Beatles

Compartilhar no Facebook

O Circuito Sesi Cultura e a Prefeitura Municipal de Rio Negro – Secretaria de Cultura e Turismo, apresentam no próximo dia 13 de outubro, quinta-feira, às 19h30, no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral, o espetáculo Blues Beatles.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

INGRESSOS

A entrada será gratuita, sendo que os ingressos estarão disponíveis para retirada na portaria do local a partir de uma hora antes da realização. Terá contribuição voluntária de 1 kg de alimento não perecível. Colabore!

BLUES BEATLES

A Blues Beatles é uma banda que mistura as melodias dos Beatles com arranjos tradicionais do estilo musical blues. É uma mistura que vem ganhando o Brasil, EUA e Europa.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Tem sido a sensação por onde passam e tocam: New York City, Las Vegas, Chicago, Memphis, Orlando, Charlotte, Montgomery, Chattanooga, Aarhus, Randers, Esbjerg, Brasília, Goiânia, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte entre outras. A lista é bem longa! A Blues Beatles é aquela banda que você precisa conhecer.

O Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral fica localizado na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário. Contato para mais informações: (47) 3643-7664.