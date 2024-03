Rio Negro terá um novo CMEI e unidade de saúde através do Novo PAC Seleções

A educação e a saúde pública de Rio Negro ficarão ainda mais fortalecidas com a instalação de um novo Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) e de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS). As obras serão realizadas através do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC Seleções) do Governo Federal.

O Novo PAC Seleções investirá R$ 23 bilhões em setores estratégicos. Os governos municipais e estaduais de todo o Brasil enviaram em 2023 suas propostas de acordo com os editais abertos.

A grande notícia sobre a aprovação dos projetos da educação e da saúde do município de Rio Negro foi anunciada na última quinta-feira (07), quando o Governo Federal realizou a divulgação do resultado de 16 das 27 modalidades do Novo PAC Seleções.

O novo CMEI de Rio Negro será construído no bairro Estação Nova, próximo da Escola Municipal Ana Zornig, garantindo novas vagas para aquela região.

Já a nova UBS será construída no bairro Seminário, o que irá aumentar a oferta de serviços de Atenção Primária à Saúde para a população. Na manhã desta segunda-feira o prefeito de Rio Negro, juntamente com membros da equipe da Secretaria de Saúde, esteve no terreno que receberá a importante obra.

O investimento na saúde ampliará a cobertura da Estratégia Saúde da Família, beneficiando milhares de pessoas com maior acesso a consultas médicas, exames, radiografias e outros procedimentos.