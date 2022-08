Rio Negro terá um novo e moderno Laboratório Municipal

Em maio deste ano o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, assinou a ordem de serviço para as obras de adequação da estrutura do Complexo Municipal de Saúde Oscar Koster, para a finalização da instalação do novo Laboratório Municipal no local.

A obra está em andamento, já em fase final. Está sendo executada pela empresa Martins e Furtado Empreendimentos LTDA. Ao todo estão sendo investidos R$ 219.854,51. A conclusão deve ocorrer nos próximos meses. O ambiente terá sala de espera, recepção, sala de coleta com quatro box, sala de recuperação, banheiros, sala da coordenação, copa, sala de preparo e laboratório de análise.

O novo laboratório terá equipamentos de última geração, entre eles: 01 analisador automático para exames de bioquímica, com capacidade de realizar até 260 exames por hora; 01 analisador automático para exames de hematologia, com capacidade de realizar até 80 exames por hora; 03 centrífugas com capacidade máxima de 24 tubos de amostra cada; 01 homogeneizador de tubos com capacidade de 24 tubos; 01 agitador orbital; 01 estufa de secagem; 02 microscópios; 01 leitor de tiras de urinálise.

Atualmente o laboratório do município está instalado no bairro Bom Jesus e realiza aproximadamente 40 tipos de exames. A equipe é composta por dois bioquímicos, dois técnicos de laboratório e dois administrativos. São realizadas aproximadamente cinco mil coletas para exames por mês.

Com o novo espaço do Laboratório Municipal a realização de exames no serviço de saúde pública de Rio Negro terá mais agilidade. Além disso, o laboratório será instalado em uma área central do município, facilitando o acesso aos pacientes. O Complexo Municipal de Saúde Oscar Koster fica localizado na Rua Capitão João Bley, esquina com a Rua Francisco Xavier da Silva.

Esta é a segunda fase de adaptação do Complexo Municipal de Saúde, que atualmente já abriga o Centro de Especialidades Enfermeiro José Krajewski e a Farmácia Municipal. “Estamos investindo em estrutura para oferecer ao munícipe um atendimento de excelência. A instalação do Laboratório Municipal, junto ao Complexo de Saúde, vai otimizar os processos e o uso dos recursos municipais, beneficiando toda a população”, destacou o prefeito James.